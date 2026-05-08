Il regista di giochi come Super Mario Bros. 3 e A Link to the Past si sta ritirando da Nintendo

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Da oltre un anno ormai, c'è stato un flusso costante di veri pionieri dell'industria - che hanno contribuito a definire Nintendo - che hanno lasciato l'azienda, per lo più per andare in pensione. Alcuni esempi includono Kensuke Tanabe, Hideki Konno e Goro Abe, e oggi abbiamo il triste dovere di aggiungere un altro nome alla lista.

Questa volta è Takashi Tezuka. Ha contribuito a creare il primissimo Super Mario Bros. insieme a Shigeru Miyamoto nel 1985, e ha ricoperto il ruolo di direttore di gioco in titoli leggendari come Super Mario Bros. 3, Super Mario World e The Legend of Zelda: A Link to the Past, oltre che produttore di Animal Crossing. Ha anche co-creato Yoshi e da allora ha avuto ruoli chiave in innumerevoli classici Nintendo, tra cui il ruolo di supervisore in The Legend of Zelda: Breath of the Wild e produttore di Super Mario Bros. Wonder. Siamo stati abbastanza fortunati da intervistarlo a Gamereactor durante la Gamescom 2023, e potete guardare l'intervista qui sotto.

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Il prossimo mese sarà il suo ultimo in Nintendo, e sicuramente non sarà un compito da poco per l'azienda prendere il suo posto, dato che annuncia che anche Takuya Yoshimura, Katsuhiro Umeyama e Keiko Akashi si ritirarono. È quindi chiaro che la vecchia guardia che ha creato e definito le iniziative videoludiche di Nintendo (prima che iniziassero con i videogiochi, producevano principalmente giocattoli e giochi da tavolo) sta rapidamente scomparendo.

Fortunatamente, ci sono molti segnali che Nintendo si è preparata e ha molti giovani talentuosi pronti a prendere il controllo, ma comunque, un'era sta per finire.