Il regista di Marvels sarebbe interessato a tentare una versione live-action Invincible

Considerando che Prime Video ha ancora molta strada da fare prima di concludere l'adattamento animato di Invincible, e aggiungendo a questo il fatto che lo streamer ha un universo di supereroi live-action in The Boys, sembra piuttosto improbabile che Invincible riceva in qualche modo il trattamento live-action, forma, o almeno nel prossimo futuro.

Ma se Invincible fosse stato selezionato per il trattamento live-action, chi dovrebbe dirigere un progetto del genere? Una persona che sembra interessata a provare l'idea è la regista Nia DaCosta, regista The Marvels, che recentemente ha menzionato in una sessione di domande e risposte sull'account Reddit di Sony Pictures che è qualcosa che vorrebbe provare.

"Mi piacerebbe MOLTO dirigere una versione live action del Invincible di Robert Kirkman. Il fumetto e il cartone sono fantastici. So esattamente come vorrei tradurre quel mondo, e quel straordinario rapporto padre/figlio, sullo schermo. Adoro anche l'idea di creare qualcosa in un mondo di supereroi che abbia vera grinta e viscere – e sesso!"

Per il futuro immediato, DaCosta tornerà al cinema con 28 Years Later: The Bone Temple, e oltre a questo il regista sta lavorando a un progetto noto come Southern Bastards. Dopo questi due però, sembra essere più facilmente accessibile, quindi forse verrà presa per iniziare a gettare le basi per un futuro mondo live-action Invincible ? Anche in questo caso, la probabilità è bassa, ma How to Train Your Dragon ha avuto un remake solo circa cinque anni dopo la fine dei film animati, quindi chissà...

Per quanto riguarda Invincible, la quarta stagione della serie animata tornerà su Prime Video a marzo 2026.