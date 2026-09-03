Il regista di Moon Studios, Thomas Mahler, lancia un nuovo sito aggregatore di recensioni guidato dai giocatori

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Thomas Mahler, il capo di Moon Studios, ha creato un nuovo sito web che intende permettere agli utenti di tracciare le recensioni dei videogiochi più basandosi sulle impressioni dei giocatori che su giornalisti, recensori e creatori di contenuti. Spesso si percepisce un divario tra come la stampa può vedere un gioco e come i giocatori lo apprezzano o meno, e VideoGamesCritic.com spera di rendere un po' più facile decifrare quale stampa possa essere "affidabile" o meno, in base a come i loro punteggi si allineino con le reazioni dei giocatori.

"Uso molto Metacritic e OpenCritic e sono chiaramente utili, ma per me come designer l'esperienza utente è sempre sembrata un po' carente. Poi la cosa ha continuato a crescere, e a un certo punto ho capito che era diventata davvero utile per qualsiasi giocatore, non solo per me. Eccolo qui, per tutti. Il mio problema principale con gli aggregatori esistenti: i loro punteggi ti dicono come la stampa ha pensato di un gioco, non come hanno fatto i giocatori," ha spiegato Mahler in un post su X. Ha detto che decenni fa gli importava molto più di ciò che dice un media rispetto a ora, motivo per cui ha valutato le recensioni con due terzi del punteggio deciso dalle reazioni dei giocatori e un terzo da un'aggregazione di stampa.

Gamereactor UK è finito nella lista, perché sembra che non ci sia uno spunto che non sia stato inserito. Secondo il sistema di Mahler, otteniamo un punteggio piuttosto mediano di 51, grazie a recensioni che hanno ottenuto un punteggio un po' troppo alto o un po' troppo basso rispetto alle impressioni dei giocatori. Il nostro bias apparentemente corrisponde a quello dei giocatori, eppure ottenere risultati come Warhammer 40.000: Space Marine II e Hollow Knight: Silksong troppo alto ci porta al #199. Giusto.

Da un lato, è facile capire perché il sito di Mahler possa attrarre i giocatori. Sono loro a comprare i giochi alla fine della giornata. Dall'altro lato, non tiene conto nemmeno dell'idea che i media non siano una forza enigmatica, ma siano composti da individui che giocano e apprezzano i giochi. La menzione della presenza di un "lato giocatore" sul sito traccia una linea netta tra recensori e giocatori, anche se l'unica differenza è il titolo professionale.

Anche il sistema di recensioni di Steam non è privo di difetti, poiché gli utenti possono registrare una recensione su un gioco entro un'ora dal gioco, o con ancora meno tempo di gioco, rimborsarla e lasciare il pollice verso il basso per sempre. Le recensioni degli utenti spesso pesano molto di più sulle controversie degli sviluppatori e sulla qualità della costruzione dei lanci rispetto alle recensioni stampa. In alcuni casi anche questo può essere vantaggioso perché dà voce ai giocatori dopo il lancio, ma è un vantaggio che la stampa non ha. Non puoi tornare indietro e cambiare un punteggio solo perché i giocatori hanno votato diversamente dopo l'uscita di un gioco.