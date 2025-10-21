Il regista di Nier, Yoko Taro, rivela che i truffatori stanno rivendendo falsi autografi dei suoi
Yoko Taro ha rivelato che lascia sempre una caratteristica sconosciuta nel suo autografo per individuare le truffe, quindi fai attenzione se stai cercando di ottenere un po' di merchandising autografato.
La creatrice di Nier, Yoko Taro, è un ragazzo di spicco. Come in, si distingue letteralmente. Molto ovviamente. Con quella grande testa robotica addosso è difficile non vederlo, e penseresti che lo stesso valga per i suoi autografi. Tuttavia, il creatore di videogiochi ha rivelato che a un occhio inesperto alcuni autografi rivenduti online sono in realtà falsi.
In un post su Twitter/X, Yoko Taro ha sottolineato che include "piccole caratteristiche sconosciute" nei suoi autografi reali per impedirne la rivendita. "Posso capire quando uno non è autentico. Ho confermato che quasi la metà degli autografi rivenduti sono in realtà falsi, quindi per favore non comprateli", scrive.
Questo è un peccato per chiunque abbia già acquistato un pezzo di merchandising firmato Yoko Taro online, e anche se non hai sprecato soldi in una truffa, se vuoi qualcosa firmato dal creatore di Nier, ora sai che la soluzione migliore sarà incontrarlo e farlo firmare di persona. In questo modo, puoi essere sicuro che ha messo una piccola caratteristica sconosciuta su qualsiasi cosa tu volessi firmare.