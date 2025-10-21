Il regista di Nier, Yoko Taro, rivela che i truffatori stanno rivendendo falsi autografi dei suoi

HQ

La creatrice di Nier, Yoko Taro, è un ragazzo di spicco. Come in, si distingue letteralmente. Molto ovviamente. Con quella grande testa robotica addosso è difficile non vederlo, e penseresti che lo stesso valga per i suoi autografi. Tuttavia, il creatore di videogiochi ha rivelato che a un occhio inesperto alcuni autografi rivenduti online sono in realtà falsi.

In un post su Twitter/X, Yoko Taro ha sottolineato che include "piccole caratteristiche sconosciute" nei suoi autografi reali per impedirne la rivendita. "Posso capire quando uno non è autentico. Ho confermato che quasi la metà degli autografi rivenduti sono in realtà falsi, quindi per favore non comprateli", scrive.

Questo è un peccato per chiunque abbia già acquistato un pezzo di merchandising firmato Yoko Taro online, e anche se non hai sprecato soldi in una truffa, se vuoi qualcosa firmato dal creatore di Nier, ora sai che la soluzione migliore sarà incontrarlo e farlo firmare di persona. In questo modo, puoi essere sicuro che ha messo una piccola caratteristica sconosciuta su qualsiasi cosa tu volessi firmare.