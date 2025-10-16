Il regista di Nightmare on Elm Street 3 vorrebbe vedere Jim Carrey interpretare Freddy Krueger

HQ

La fine degli anni '70 e gli anni '80 hanno prodotto innumerevoli film horror memorabili, che sono stati spesso rilasciati con una serie di sequel. Ma nonostante siano considerati incredibilmente iconici oggi - non ultimi Poltergeist, Friday the 13th, Hellraiser e altri - a pochi di loro è stata data una nuova prospettiva di vita.

Sebbene la mancanza di immaginazione di Hollywood abbia portato al desiderio di far rivivere tutto ciò che è vecchio, i classici dell'orrore sono stati in gran parte lasciati intatti, con poche eccezioni che generalmente non hanno avuto successo. Hollywood ha spesso cercato di fare modernizzazioni troppo serie e brutali, dimenticando così completamente che gli originali non si sono mai presi troppo sul serio e sono stati realizzati con una strizzatina d'occhio e un senso di divertimento.

Questo è particolarmente vero per un altro classico degli anni '80, A Nightmare on Elm Street. Hollywood non ha fatto alcun tentativo di rilanciareFreddy Krueger dal 2010, quando il reboot è stato accolto con aspre critiche. Mancava anche di fascino, e l'attore originale dietro Krueger, Robert Englund, ha detto a Variety l'altro anno su cosa è andato storto:

"... quando hanno reso Freddy un molestatore di bambini [nel remake], non è quello che è Freddy. Portandolo in un luogo così oscuro, non c'è spazio per sfruttare la personalità di Freddy".

Ma forse c'è speranza per un ritorno più riuscito per la serie di film. Chuck Russell è un nome familiare ai fan, avendo realizzato quello che è spesso considerato il migliore della serie, A Nightmare on Elm Street 3: Dream Warriors del 1987. Ora dice nel podcast Dread Central's Development Hell che, nelle giuste circostanze, sarebbe disposto a fare un altro film (A Nightmare on Elm Street grazie a Fortress of Solitude):

"Mi piacerebbe fare un altro Elm Street se ci fosse il pieno sostegno di tutti. Patricia Arquette ha detto che le piacerebbe farlo di nuovo... Continuo a pensare che Robert, per me, sia l'unico Freddy".

L'unico problema è che Englund ha recentemente detto di aver finito con il ruolo di Freddy Krueger. Dopotutto, ha 78 anni. Fortunatamente, è stata discussa una possibile sostituzione della varietà, forse un po' più inaspettata, vale a dire Jim Carrey. Quando gli fu suggerito, Russell disse:

"Sì, sarebbe fantastico. Jim, secondo me, potrebbe fare quasi tutto se ci mettesse il cuore. Per farlo fare a Jim, avremmo dovuto fare qualcosa che fosse un altro salto nella serie Elm Street, un po' come quello che Wes ha fatto con il suo meta New Nightmare".

Infatti, Jim Carrey e Chuck Russell hanno già lavorato insieme quando hanno realizzato The Mask nel 1994, che è stato un enorme successo. I due si conoscono quindi bene, il che rafforza ulteriormente le possibilità di un buon risultato.

Carrey sarebbe senza dubbio qualcuno che potrebbe trasformare Kreuger nel divertente demone dell'incubo che era una volta, ma cosa ne pensi, sarebbe l'uomo giusto per il lavoro?