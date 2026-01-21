Il regista di Pirati dei Caraibi critica Unreal Engine per aver rovinato i VFX moderni

La vita è mai migliorata rispetto alla fine degli anni 2000? Sì, certo, c'è stato il crollo finanziario e tutto il resto, ma mamma mia, la CGI era davvero bella. Pirati dei Caraibi, Avatar, Transformers, Distretto 9. Sembravano tutti anni avanti rispetto al loro tempo, mentre oggi anche i blockbuster con centinaia di milioni di dollari investiti possono sembrare un po' economici in confronto. Perché?

Il regista di Pirati dei Caraibi, Gore Verbinoski, ha una risposta in parte, ma Epic Games potrebbe voler tapparsi le orecchie. "Penso che la risposta più semplice sia che hai visto il motore di gioco Unreal entrare nel panorama degli effetti visivi. Quindi una volta c'era una divisione, con Unreal Engine che era molto bravo nei videogiochi, ma poi la gente ha iniziato a pensare che forse anche i film potessero usare Unreal per gli effetti visivi finiti. Quindi hai questa sorta di estetica videoludica che entra nel mondo del cinema," ha spiegato a But Why Tho?

"Penso che sia per questo che quei film di Kubrick reggono ancora, perché giravano miniature e dipinti, e ora hai questa estetica diversa. Funziona con i film Marvel dove in un certo senso sai di essere in una realtà esagerata e irrealistica. Penso che non funzioni da un punto di vista strettamente fotorealistico," continuò Verbinski. Ha anche detto che UE non reagisce al sottosuolo, alla diffusione e alla luce nello stesso modo di altri metodi di produzione CG. Molto di questo è "finito per la velocità", secondo lui.

Non è tutta colpa di Unreal Engine, però, come spiega Verbinski, ci sono problemi anche a livello esecutivo. "E poi ciò che è diventato accettabile dal punto di vista esecutivo, dove pensano che a nessuno importerà che le navi in mare sembrino non essere sull'acqua. Nel primo film di Pirates, in realtà stavamo andando in mare e salendo su una barca," ha detto.

Nel complesso, Verbinski ritiene che Unreal Engine sostituisca Maya come fondamentale principale della CGI sia "il più grande svantaggio all'indietro." Sei d'accordo con il suo sentimento?