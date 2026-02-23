Il regista di Resident Evil 2 fa un Akuma contro i leaker Resident Evil Requiem

HQ

Come per ogni grande uscita di videogioco, Capcom è cauta che spoiler, filmati di cattura avanzati o addirittura codice di gioco possano trapelare prima che Resident Evil Requiem diventi pubblicamente disponibile venerdì 27 febbraio. Di solito siamo noi stampanti ad avere accesso ai codici pre-lancio anticipati per recensioni, e poi alcuni rivenditori possono ricevere copie fisiche qualche giorno dopo per preparare gli scaffali e i preordini.

È certamente difficile tenere tutto nascosto, e la maggior parte delle volte è consigliabile andare volontariamente alla cieca sui social per evitare che la tua storia venga rovinata, ed è per questo che Capcom ha inviato il seguente avvertimento l'altro giorno:

"Una richiesta da parte di Capcom alla Community: Per favore, non pubblicate né condividete fughe di notizie e spoiler pre-lancio per Resident Evil Requiem. Vogliamo davvero che tutti si godano la storia e l'esperienza del gioco il più possibile. Il nostro reparto legale continuerà a emettere avvisi di rimozione e cancellazione per fughe di notizie per preservare la tua esperienza quotidiana. Non manca molto prima che il gioco venga rilasciato, quindi non vediamo l'ora di vedere tutte le vostre reazioni dopo l'uscita! - Il tuo team Capcom"

Tuttavia, il regista di Resident Evil 2, Hideki Kamiya, ha deciso di fare un passo in più usando un'espressione molto giapponese, molto Capcom, per denunciare e ridicolizzare chi trapelava deliberatamente informazioni sul gioco in anticipo. Con le sue stesse parole, anche se potrebbe benissimo sembrare "Die One Thousand Deaths" di Street Fighter Akuma:

"Penso che anche Biohazard 2 abbia avuto i suoi sviluppi della fine del gioco trapelati ai tabloid, vero... Per la tua gratificazione egoistica, calpestare i sentimenti degli utenti che attendono con impazienza il gioco e i creatori che ci hanno messo il cuore - è un atto spregevole che distrugge la felicità di tutti e merita la morte mille volte... Che tu sia maledetto a non giocare mai più... "

Anche se suona ultra-duro, è il tono esagerato e acido usato dal controverso sviluppatore giapponese che fan e detrattori riconosceranno subito. Anche se Kamiya-san si è separato da Capcom molto tempo fa, vale la pena ricordare che ora stanno lavorando di nuovo insieme al sequel di Okami di Clovers, ancora lontano.



