Il regista di Sorry to Bother You mostra il nuovo film I Love Boosters in un teaser trailer

Dal regista Boots Riley, che ci ha portato la strana e meravigliosa Sorry to Bother You, arriva I Love Boosters. Un film che, rispetto a Sorry to Bother You, potrebbe sembrare un po' tranquillo, ma siamo certi che avrà tutti i colpi di scena che ci si aspetterebbe.

Se non lo sai, il termine Booster è spiegato nel trailer, ma significa qualcuno che ruba vestiti da un negozio per poi rivenderli a prezzo scontato. È visto quasi come un servizio alla comunità da chi lo fa, ma i Boosters che seguiamo in I Love Boosters si trovano ad affrontare una magnate della moda nella cattiva Demi Moore.

Immaginiamo che le cose sfuggano di mano abbastanza rapidamente, perché alla fine del trailer vediamo auto che esce dagli edifici, maschere strane e Don Cheadle che indossa molte protesi sul viso. Dai un'occhiata qui sotto e tieni d'occhio I Love Boosters questo maggio.