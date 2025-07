Il regista di Sucker Punch "vorrebbe lavorare su più Infamous"

HQ

Sucker Punch è ovviamente impegnato in questo momento con Ghost of Yotei, il sequel di Ghost of Tsushima di cinque anni fa, che uscirà tra pochi mesi. Prima di realizzare queste avventure giapponesi, l'azienda era meglio conosciuta per il suo simulatore di supereroi Infamous.

Sfortunatamente, non abbiamo visto alcun segno di vita da quando Infamous: First Light è stato rilasciato undici anni fa, ma ciò non significa che la serie sia dimenticata o sepolta. In un'intervista con Game Informer, il direttore creativo di Sucker Punch Nate Fox ha dichiarato che gli piacerebbe tornare nell'universo di Infamous:

"Mi piacerebbe lavorare su più Infamous. Mi piacerebbe vedere una riedizione della trilogia, ma Sucker Punch è un gioco alla volta, e in questo momento siamo molto concentrati sul completamento di Ghost of Yōtei".

Una riedizione rimasterizzata sarebbe ovviamente bella, ma teniamo le dita incrociate per una nuova e fantasiosa avventura per PlayStation 5. Quanto sei ansioso di tornare nel mondo di Infamous?