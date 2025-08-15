Il regista di The Holdovers: rendi il tuo film il più breve possibile

HQ

Taglialo. E poi tagliarlo di nuovo. Questo è il messaggio schietto del premio Oscar Alexander Payne a Hollywood, mentre si stanca sempre più dei film maratona di oggi. Il regista di Sideways e The Holdovers dice che ora preferisce i film più vecchi, in cui l'obiettivo era raccontare una storia nel modo più efficace possibile, piuttosto che accumulare sequenze di mezz'ora di azione, esplosioni e divagazioni pretenziose.

Parlando al Locarno Film Festival, Payne ha spiegato:

"I vecchi film sono fatti molto meglio, più letterati, più economici, più efficienti, più interessati a raccontare una storia e a non essere pretenziosi. Apprezzo molto l'economia narrativa. Non potrei essere meno interessato ai nuovi film. Vedo tanti film che durano tre o quattro ore, e senza una buona ragione. E mi siedo in un sacco di film moderni e dico, taglia, taglia. Ho capito. Tagliare".

Payne ha già espresso critiche simili, esortando i colleghi registi a ridurre il più possibile il loro lavoro. E dà l'esempio: i suoi ultimi film durano tra i 115 e i 135 minuti, ben lontani dalle maratone cinematografiche di oggi.

Sei d'accordo con Payne? I film dovrebbero essere più brevi?