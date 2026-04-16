Il regista di The Witcher 3 dice che Clair Obscur e Crimson Desert "offrono qualcosa di davvero fresco"

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Non è un segreto che l'industria del gaming abbia vissuto anni davvero difficili, con giochi estremamente grandi e costosi che non hanno venduto quanto previsto e il modello del servizio live che non è riuscito a conquistare i consumatori quanto gli editori speravano. Invece, questo ha portato a molti dei maggiori successi recenti provenienti da sviluppatori nuovi o più piccoli.

In un'intervista con The Game Business, l'ex dirigente di CD Projekt Red Konrad Tomaszkiewicz, ora a capo del suo studio di sviluppo Rebel Wolves, condivide la sua prospettiva sulla questione. Ritiene che troppi giochi ad alto budget servano principalmente a sfruttare le persone per soldi piuttosto che offrire intrattenimento innovativo:

"Il problema in questo settore a volte è che chi apre aziende riflette troppo su come guadagnare. Questo è un approccio davvero freddo per i giochi. Non puoi creare arte così."

Ovviamente, non significa che questo sia un problema per i Lupi Ribelli. Tomaszkiewicz dice che lavorano per offrire sorprese e non vogliono fare le cose come hanno sempre fatto in passato, e che sono disposti a correre rischi:

"Ho radunato intorno a me persone che amano gli RPG, e fin dall'inizio sapevamo di voler creare giochi open world guidati dalla storia con qualche colpo di scena. Aprire una nuova azienda per fare esattamente le stesse cose che abbiamo fatto in passato è un problema, perché non sentiremo di evolverci o di svilupparci. Era davvero importante per noi come artisti. Vogliamo spingere i confini degli RPG AAA aggiungendo alcune cose rischiose, che ti danno più immersione, più emozioni e una sensazione diversa quando giochi."

Tuttavia, Tomaszkiewicz non è del tutto negativo riguardo al mondo dei videogiochi odierni; Al contrario, crede di vedere un barlume di speranza per i giochi creativi non progettati per spremere i giocatori per guadagnare, e fornisce due esempi molto concreti di ciò che intende:

"Penso che questa [idea] stia crescendo in questi giorni, perché quando guardi Clair Obscur, o Crimson Desert in questo momento, quei giochi sono diversi. Non sono una copia di altri giochi AAA, ma offrono qualcosa di davvero fresco. E ne sono davvero contento perché sto iniziando a sentirmi come negli anni '90 quando giocavo sul mio PC 286, o anche sull'Atari dove ogni gioco era diverso. Ogni partita era un'incognita. Vogliamo offrire un'esperienza simile alle persone."

Cosa ne pensi? Ha una prospettiva valida sull'industria, e Clair Obscur: Expedition 33 e Crimson Desert sono esempi di giochi che non si limitano a ripetere ciò che hanno fatto gli altri, ma spingono i limiti?