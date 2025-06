Il regista di Top Gun: Maverick ha un'idea per un film crossover traF1 e Giorni di tuono

HQ

Ci sono state molte conversazioni negli ultimi tempi sull'idea di riunire Brad Pitt e Tom Cruise per collaborare di nuovo in un film come co-protagonisti. Questa conversazione è nata principalmente dal fatto che Cruise ha titolato Top Gun: Maverick e Pitt headlines F1, due blockbuster d'azione che sono stati diretti da Joseph Kosinski. Con le stelle che si allineano, quando possiamo aspettarci che la connessione Cruise-Pitt prenda forma ancora una volta?

Questo è esattamente ciò che GQ ha chiesto a Kosinski in una recente intervista, con il regista che ha fornito una risposta un po' sorprendente ma anche davvero eccitante, in quanto cercherebbe di collegare i mondi della Formula 1 e della NASCAR.

Il grande piano di Kosinski è stato spiegato così: "Beh, in questo momento, sarebbe Cole Trickle, che era il personaggio di Cruise in Giorni di tuono, scopriamo che lui e Sonny Hayes hanno un passato. A un certo punto sono stati rivali, forse si sono incrociati... Ho sentito parlare di questa epica battaglia di go-kart in Intervista col vampiro che Brad e Tom hanno avuto, e chi non pagherebbe per vederli andare testa a testa in pista?"

Guardereste Days of F1, Formula Thunder, come si potrebbe chiamare?