Il regista Jon Turteltaub conferma National Treasure 3 è "finalmente reale" e "in fase di accadere"

È ufficiale, almeno secondo il regista coinvolto nel progetto, National Treasure 3 è in arrivo e presto arriverà nei cinema. Parlando durante una recente registrazione live del podcast National Treasure Hunt, il regista Jon Turteltaub ha spiegato che il film è "finalmente reale" e anche "in fase di realizzazione".

Riportato per la prima volta dal Philadelphia Inquirer, Turteltaub ha rivelato l'informazione ai fan presenti e ha spiegato che, a meno che non succeda qualcosa a Nicolas Cage (che tornerà a dirigere il progetto), il film andrà avanti.

"Non ho detto nulla prima di questo, ma meriti di avere la scoop. Finalmente è reale. Ora, è reale a Hollywood, il che significa che potrebbero succedere cose. Nic viene investito da un autobus, non c'è National Treasure 3. Se vengo investito da un autobus, probabilmente c'è un National Treasure 3. Benvenuto a Hollywood."

Quello che ancora non sappiamo è una data/finestra ufficiale di prima per il progetto, o anche solo quando inizierà la produzione. Ma questo è almeno il primo passo per vedere finalmente la serie di film National Treasure tornare dopo quasi due decenni di distanza.