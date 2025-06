Il regista live-action di How to Train Your Dragon: "Non stiamo cercando di sostituire i film d'animazione"

HQ

Il reboot live-action di How to Train Your Dragon è proprio dietro l'angolo e, sebbene le prime recensioni sembrino essere piuttosto gentili nei confronti del remake, ci sono ancora molti fan dell'originale animato arrabbiati per il fatto che ci sia un altro film che racconta la stessa storia oltre un decennio dopo.

Il regista Dean DeBlois capisce la divisione, a quanto pare, ma vuole chiarire che non sta cercando di dare al film originale una versione migliore. "Non stiamo cercando di sostituire i film d'animazione. Sono ancora molto orgoglioso di loro", ha detto a DiscussingFilm. DeBlois ha co-diretto la trilogia animata quando è stata originariamente rilasciata.

"Questa è un'altra versione della storia", ha continuato. "Questo esplora la mitologia un po' più a fondo, dà una sorta di intuizioni diverse sui personaggi... Se scegli di preferire il film d'animazione al live-action, è assolutamente fantastico".

Probabilmente questa non è una giustificazione sufficiente per fare il reboot in primo luogo per alcuni fan, ma gli studios amano i loro remake live-action in questi giorni e, come Lilo & Stitch ha dimostrato, possono fare un sacco di soldi.

Dragon Trainer uscirà nelle sale il 13 giugno.