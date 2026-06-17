Il regista Michael Sarnoski vuole che la sua Death Stranding adattamento "sembri grande, ma anche fuori dagli schemi"

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Sembra che la produzione del film live-action Death Stranding di A24 inizierà presto ad accelerare. In un nuovo articolo intervista con Variety, il regista Michael Sarnoski ha parlato brevemente del progetto e di cosa vuole ottenere con esso, sottolineando che il piano è che il film venga girato il prossimo anno in Islanda e Irlanda del Nord.

Il rapporto afferma che Sarnoski ha recentemente consegnato una seconda bozza per la sceneggiatura del progetto, con l'idea che questa narrazione "sembri grande, ma anche fuori dagli schemi e guidata dai personaggi." Ha anche accennato a come questo film alimenterà il mondo consolidato creato da Hideo Kojima.

"Tutto si svolge nel mondo del videogioco, ma ho un mio gruppo di personaggi. Ci sono alcuni personaggi che si sovrappongono che i fan saranno entusiasti di vedere, ma è davvero la mia storia all'interno di questo universo."

Se la produzione deve iniziare il prossimo anno, una ragionevole ipotesi sarebbe che il film Death Stranding punti a debuttare nel 2028 o oltre.