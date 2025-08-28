Il regista originale di Harry Potter nella serie HBO: "Qual è il punto?"

HQ

Mentre ci sono molti fan di Harry Potter entusiasti per la rivisitazione di HBO Max della serie di libri originale, ci sono quelli che si grattano la testa chiedendosi perché abbiamo bisogno di un altro sguardo al mondo magico quando i film originali reggono ancora. Il regista dei primi due film di Harry Potter, Chris Columbus, rientra sicuramente in quest'ultimo campo.

Parlando al podcast The Rest is Entertainment, Columbus ha commentato la serie in arrivo. Ha detto che non ha prestato molta attenzione e che a questo punto è piuttosto "oltre", ma è anche piuttosto perplesso dall'intera faccenda.

"Sto vedendo queste fotografie... e indossa esattamente lo stesso costume che abbiamo disegnato per Hagrid. Una parte di me era tipo: qual è il punto?" ha detto Columbus.

La serie HBO di Harry Potter approfondirà le storie dei libri, secondo HBO, e ne sarà una rappresentazione più accurata, ma ciò non ferma alcune preoccupazioni dei fan sul fatto che vediamo effettivamente la stessa storia due volte in vent'anni.

