Il regista originale di Lilo & Stitch potrebbe tornare per il sequel della Disney

Uno dei registi e sceneggiatori originali di Lilo & Stitch potrebbe tornare alla Disney. Chris Sanders, co-regista e co-sceneggiatore del film d'animazione del 2002, è stato adocchiato per scrivere il sequel live-action della Disney del reboot realizzato all'inizio di quest'anno.

La versione live-action di Lilo & Stitch è andata così bene al botteghino, la Disney ha colto al volo l'occasione di dargli un sequel. Secondo The Hollywood Reporter, l'accordo in questione prevede solo che Sanders scriva Lilo & Stitch 2 e non lo diriga.

Dopo aver diretto The Wild Robot alla DreamWorks, Sanders sta lavorando anche a un sequel per quel progetto. Vale la pena notare che Sanders ha anche doppiato Stitch in entrambe le versioni, quindi non è mai stato troppo lontano da Stitch.

Poiché la sceneggiatura non è ancora stata scritta, non siamo sicuri se la trama di Lilo & Stitch 2 seguirà la storia del sequel animato o se ci darà qualcosa di completamente diverso.