Il regista originale Thor vuole vedere il personaggio avere un suo film in stile Logan

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Alla gente è piaciuto il primo film Thor, certo, ma quando Thor: The Dark World è arrivato, e sembrava che il dramma e il tono avessero salito troppo di livello, i fan erano felici di vederci prendere una direzione diversa con Thor: Ragnarok. Poi, l'opinione cambiò di nuovo: Divertente Thor Rimase un po' troppo a lungo in Thor: Love and Thunder.

Ora, il regista dell'originale Thor, Kenneth Branagh, vuole vedere una visione completamente diversa del personaggio. Qualcosa di simile a come Hugh Jackman ha salutato Wolverine con Logan. "Mi piacerebbe vedere Chris Hemsworth e gli altri avere una storia finale individuale che porti Thor in un glorioso crepuscolo," Ha detto Branagh, parlando con Business Insider.

Branagh ha un legame piuttosto speciale con Thor. Dopo aver realizzato tre film che non ebbero successo, andò alla Marvel e propose il suo film Thor. Nei primi giorni dell'MCU, Feige e compagnia non erano del tutto sicuri del successo che avrebbero avuto con questi personaggi, così Branagh ha avuto una possibilità. Purtroppo, aveva bisogno di una pausa dopo un paio di riprese intense e non è più tornato all'MCU.

"Ero sicuramente pronto per un altro, sicuramente, ma non in quel momento. Le riprese Marvel sono intense. La post-produzione Marvel è più intensa — estremamente emozionante ma super intensa. Avevo proprio bisogno di sentire il fiuto delle rose. Kevin Feige è stato molto comprensivo, e anche il cast. Avevo bisogno di una pausa. Una parte di me vorrebbe chiudere il mio rapporto con quel personaggio. Ho sempre voluto fare di più e in effetti avevo un paio di idee, più nel territorio del brillante Logan di James Mangold," spiegò Branagh.