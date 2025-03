Il regista spagnolo Santiago Segura crede che la commedia sia difficile da esportare

HQ

Pochi giorni fa il team di Gamereactor ha potuto assistere alla presentazione del Comic-Con di San Diego a Malaga, il primo al di fuori degli Stati Uniti. Abbiamo avuto modo di parlare con diverse personalità, una di queste era Icíar Bollaín. E abbiamo anche parlato con Santiago Segura, noto a livello nazionale e internazionale, per i suoi film umoristici, a volte familiari, a volte irriverenti.

Tra i tanti argomenti, parliamo delle difficoltà di esportare l'umorismo dei suoi film, che di solito è molto locale, all'estero, il più recente Padre ce n'è uno solo. "Esportiamo film comici americani da decenni. Esportare l'umorismo locale è quasi impossibile. Dicono che la commedia non viaggia", ha detto l'attore. "Adoro i film che faceva Will Ferrell, è un dio, ma la gente non va a vederli". Insieme a Ferrell, Segura ha evidenziato altri attori, tra cui Ben Stiller, Adam Sandler e Jim Carrey, come i suoi riferimenti nella commedia e il tipo di umorismo che cerca. "Per me, sono eroi della commedia. Abbiamo fatto Lo straordinario mondo di Borjamari e Pocholo, anche Isi/Disi, quel tipo di commedia con i personaggi, ma non credo che si traducano bene", ha detto.

Ci ha anche parlato del suo personaggio più noto, l'ex poliziotto diventato sporco, irriverente, detective vecchio stile, Torrente, e della sua corsa internazionale. "È simile a The Naked Gun o a Leslie Nielsen. Hanno cercato di comprarla. Il Messico ha provato a fare un Torrente. La Francia e anche gli Stati Uniti", ha spiegato l'attore. "Hanno pagato per i diritti e ci hanno lavorato, ma non ha funzionato. Li ho aiutati e ho dato loro delle idee, ma El Fary è un cantante molto speciale. Ma è un'altra cultura, è come il calcio".

Ci ha anche raccontato un aneddoto sulla creazione e la vendita di un'action figure del personaggio e dei diritti su di essa, che conserva ancora oggi. "Quando ho firmato il primo contratto con Torrente, ho detto che i diritti di merchandising erano miei e il produttore si è messo a ridere". Per la figura, ha parlato con SideShow, ma volevano farne una economica. "Se lo facciamo qui, 1.000 persone lo comprerebbero, ma avrebbe un prezzo astronomico. A 5.000 euro si può vendere, ma non è Indiana Jones o Superman".

Se volete vedere l'intervista per intero, ve la lasciamo (anche sottotitolata) qui sotto.