Il regista spiega le assenze familiari in aka Charlie Sheen

Il documentario in due parti di Netflix aka Charlie Sheen vanta un'impressionante schiera di intervistati: Jon Cryer, Chuck Lorre, Sean Penn, Chris Tucker e l'ex moglie Denise Richards appaiono tutti. Ma mancano due nomi apparentemente cruciali: il padre Martin Sheen e il fratello maggiore Emilio Estevez. Perché sono rimasti lontani? Secondo il regista Andrew Renzi, non si trattava di faide familiari o drammi, ma di rispetto.

Renzi ha detto a Deadline di aver persino visto il film insieme a Martin Sheen. "È stato uno dei momenti più snervanti della mia vita", ha detto, ma Martin sentiva che il messaggio di Charlie a suo padre era già presente senza che lui rilasciasse un'intervista. Non voleva rivivere ricordi difficili, ma lasciare che suo figlio avesse il suo momento: "Questa è la storia di Charlie, non hai bisogno di me".

Emilio Estevez, fratello di Charlie, è giunto alla stessa conclusione. Credeva che il documentario dovesse concentrarsi interamente su Charlie e temeva che la sua stessa presenza potesse distogliere l'attenzione. La famiglia rimane unita - Renzi li descrive come vicini di casa che si vedono tutti i giorni - e la decisione è nata dall'amore più che dal conflitto. Nonostante la loro assenza, il documentario offre ancora molte intuizioni.