Il regista Street Fighter 6 è stato consultato sul set: "Hanno realizzato qualcosa di molto difficile"

HQ

Il direttore del gioco Takayuki Nakayama è stato consultato dal team che sta creando il prossimo film di Street Fighter sul set di Hollywood "per garantire che ogni pugno, ogni costume e ogni momento onorassero l'eredità", come condiviso da Capcom. L'azienda aveva recentemente confermato durante il suo ultimo rapporto finanziario trimestrale che stava pianificando diverse iniziative di marketing per la cross-promotion Street Fighter 6 intorno all'uscita del film il 16 ottobre, ma sembra che stiano già avviando quei motori.

Ecco cosa ha pubblicato Capcom sui social:

"Onore. Rispetto. Eredità. Il direttore del gioco Street Fighter, Nakayama-san, si è unito al set per assicurarsi che ogni pugno, ogni costume e ogni momento onorassero l'eredità"

Nel video completo qui sotto, che presenta alcune nuove scene e immagini di BTS dal film, vediamo Nakayama-san essere accolta dal cast del film Street Fighter.

HQ

Dal roster, Koji/Ryu promette che faranno del loro "meglio per onorare i personaggi e darli vita nel modo migliore che siano mai stati portati". Il direttore del gioco poi spiega che "il regista e tutti gli altri coinvolti nella produzione, amano tutti Street Fighter e sono fan come noi, il che mi dà grande conforto (...) Penso che siano riusciti a realizzare qualcosa di molto difficile in modo davvero intelligente: Questo è il Street Fighter che conosco".

Callina Liang/Chun-Li, invece, dice che "l'ho giocato sulla mia PS4, la mia PS5". "Nakayama conosce Street Fighter meglio di chiunque altro", aggiunge poi Noah Centineo/Ken, prima di vedere Cody Rhodes/Guile affrontare lo sviluppatore giapponese in un combattimento 1:1 (di gioco).

In altre notizie su Street Fighter, il sesto capitolo offrirà il quarto outfit a Dee Jay ed Elena per celebrare che "è ancora estate sotto l'equatore", con i contenuti in uscita la prossima settimana, il 17 marzo, giorno in cui Alex entrerà nel roster come penultimo DLC di combattimento dell'attuale Anno 3. Dai un'occhiata ai nuovi look qui: