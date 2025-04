Il Regno Unito annuncia ulteriori 450 milioni di sterline di sostegno militare all'Ucraina "Non possiamo mettere a repentaglio la pace dimenticando la guerra, motivo per cui il grande pacchetto di oggi aumenterà il sostegno alla lotta in prima linea dell'Ucraina".

HQ Le ultime notizie su Russia e Ucraina . A dimostrazione del suo costante impegno, il Regno Unito ha presentato un nuovo pacchetto di sostegno militare del valore di 450 milioni di sterline per l'Ucraina, incentrato su sistemi di droni, mine anticarro e riparazioni di veicoli critici. Questa mossa arriva mentre il Regno Unito e la Germania si preparano a ospitare un incontro cruciale a Bruxelles, che riunisce funzionari della difesa di 50 nazioni. Il finanziamento fa parte di una strategia più ampia per rafforzare le capacità di prima linea dell'Ucraina e per mantenere la pressione sul presidente Putin. Mentre i ministri della Difesa elaborano strategie sul modo migliore per garantire la difesa dell'Ucraina, il Regno Unito sottolinea che il 2025 sarà un anno critico nel conflitto in corso. Per ora, resta da vedere quale ruolo giocherà questo sostegno nel cambiare lo slancio della guerra. John Healey // Shutterstock