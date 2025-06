Il Regno Unito approva il piano di autonomia del Marocco per il Sahara occidentale La Gran Bretagna si unisce agli Stati Uniti e alla Francia nel sostenere la proposta del Marocco come la soluzione più praticabile alla disputa regionale di lunga data.

HQ Le ultime notizie sul Regno Unito e il Marocco . Durante una visita a Rabat, il ministro degli Esteri britannico David Lammy ha confermato domenica che la Gran Bretagna considera il piano di autonomia del Marocco del 2007 come il percorso più pratico per porre fine al conflitto del Sahara occidentale. La dichiarazione segna un notevole allineamento con gli Stati Uniti e la Francia, segnalando un crescente sostegno occidentale alla posizione di Rabat. Oltre al sostegno politico, le due nazioni hanno approfondito i legami economici attraverso accordi di cooperazione che spaziano dalle infrastrutture all'innovazione. Londra, Regno Unito - 23 luglio 2024: David Lammy, ministro degli Esteri britannico, arriva a Downing Street per partecipare alla riunione di gabinetto a Londra, Inghilterra // Shutterstock