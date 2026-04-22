Il Regno Unito approva un divieto a vita sull'acquisto di tabacco per tutti i nati dopo il 2008, aumentando l'età legale per acquistare sigarette ogni anno

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Il Parlamento britannico ha approvato un disegno di legge che impone un divieto a vita a chiunque abbia meno di 18 anni dall'acquisto di tabacco, oltre a inasprire le restrizioni sui prodotti e sulla pubblicità per il vaping, con la speranza di eliminare completamente il fumo nelle generazioni future.

A lungo termine, se la legge rimane abbastanza a lungo, nessuno potrà comprare tabacco nel Regno Unito: le persone nate il 31 dicembre 2008 o prima non potranno mai acquistare tabacco. La legge significa di fatto che l'età minima per acquistare tabacco, attualmente 18 anni, aumenterà di anno in anno.

Il Tobacco and Vapes Bill è stato approvato martedì dalla Camera dei Lord del Parlamento del Regno Unito e diventerà legge la prossima settimana quando passerà l'assenso reale, una formalità. Dovrebbe entrare in gioco il prossimo anno. La proposta è stata presentata per la prima volta nel novembre 2024 e mira a creare la prima "generazione senza fumo". "I bambini nel Regno Unito faranno parte della prima generazione senza fumo, protetti da una vita di dipendenza e danni", ha dichiarato il Segretario di Stato per la salute e l'assistenza sociale, Wes Streeting. "La prevenzione è meglio della cura - questa riforma salverà vite, alleggererà la pressione sul NHS e costruirà una Gran Bretagna più sana."

La legge è stata ben accolta, soprattutto dalle agenzie sanitarie o dal Cancer Research Centre, che hanno dichiarato che ciò ridurrà il numero di decessi, ma è stata criticata dall'opposizione: Nigel Farage, leader di Reform UK, ha dichiarato che eliminerà la legge se verrà eletto nelle elezioni del 2029.