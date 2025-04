Il Regno Unito avanza con l'arma laser entro il 2027

HQ

Le ultime notizie sul Regno Unito . Il paese sta intensificando gli sforzi per schierare la sua arma laser Dragonfire sui cacciatorpediniere della Royal Navy entro il 2027, anticipando in modo significativo i tempi per questa tecnologia all'avanguardia. Puoi leggere l'annuncio qui.

Ciò avviene mentre il governo continua il suo impegno a investire nelle future tecnologie di difesa. Nel frattempo, l'ambizioso aggiornamento del carro armato Challenger 3 del Regno Unito ha incontrato un ostacolo a causa di problemi della catena di approvvigionamento, con sforzi in corso per risolvere i ritardi.

Il budget del Ministero della Difesa è stato rafforzato con fondi aggiuntivi per superare queste sfide, garantendo la consegna tempestiva sia del sistema Dragonfire che delle capacità avanzate del Challenger 3. Per ora, resta da vedere come si evolverà la situazione.