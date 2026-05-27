Il Regno Unito batte nuovamente il record di maggio e primaverile un giorno dopo aver battuto il record detenuto da 82 anni

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Proprio ieri abbiamo parlato del caldo da record che il Regno Unito ha sperimentato durante il lunedì festivo, con il paese che ha registrato temperature che hanno superato quelle di maggio e primavera, stabilendo un nuovo standard di caldo, il più alto mai registrato per la stagione e il mese.

La temperatura più alta registrata è stata osservata ai Kew Gardens nell'est di Londra, dove sono stati registrati 34,8°C, un record circa 2°C più caldo rispetto ai giorni più caldi di maggio e primavera, registrati nel 1922 e 1944, il che significa che il record è rimasto per 82 anni. È stato semplicemente distrutto per il secondo giorno di fila...

Abbiamo notato durante il rapporto di ieri che i dati erano provvisori, sia perché dovevano essere verificati, sia perché il 26 maggio (martedì) era previsto essere un incubo intenso, e davvero, lo è stato davvero.

Il Met Office ha ora riportato che il 26 maggio ha raggiunto un massimo di 35,1°C a Kew Gardens, con Heathrow che ha registrato anche una cifra che ha superato il record di lunedì, con l'area che ha raggiunto i 35,0°C. Ci sono state anche diverse altre zone con temperature torride, con Middlesex che ha raggiunto i 34,7°C, il Warwickshire i 34,1°C e Hereford & Worcester i 33,6°C.

Tutto ciò avviene mentre la transizione tra il 25 e il 26 maggio ci ha anche dato la temperatura minima più alta di sempre per maggio, dato che anche durante la notte il caldo non è sceso sotto i 21,3°C all'aeroporto di Kenley, rendendo la notte tropicale (dove le temperature non scendono sotto i 20°C).

Anche in questo caso, questi dati devono essere verificati, quindi rimane un registro provvisorio per il momento.