Il Regno Unito considera di inviare un cacciatorpediniere della Royal Navy a Cipro

Il segretario alla difesa britannico John Healey sta valutando di schierare un cacciatorpediniere della Royal Navy a Cipro per rafforzare la protezione delle basi britanniche dopo che diversi droni apparentemente ostili hanno preso di mira RAF Akrotiri.

Secondo fonti della difesa, è in discussione il possibile dispiegamento della HMS Duncan, attualmente con base a Portsmouth. Il cacciatorpediniere Type 45 è specializzato in operazioni di difesa aerea e contro-droni e ha recentemente condotto esercitazioni al largo della costa gallese coinvolgendo sciami di droni. Non è chiaro quanto velocemente la nave possa salpare, anche se ci vorrebbero circa cinque o sette giorni per raggiungere Cipro.

HMS Duncan // Shutterstock

Un drone tipo Shahed ha violato le difese aeree di Akrotiri lunedì, causando danni lievi quando è precipitato sulla pista. Due droni aggiuntivi furono intercettati più tardi lo stesso giorno. Fonti cipriote hanno suggerito che il drone potrebbe essere originato da territori libanesi controllati da Hezbollah, anche se il Ministero della Difesa britannico non lo ha confermato.

La Francia ha già promesso di inviare una fregata e sistemi anti-droni a Cipro, e la Germania sta valutando una richiesta di supporto. Il Regno Unito attualmente non dispone di grandi navi da guerra schierate nel Mediterraneo orientale, anche se un cacciamine rimane di stanza in Bahrain...