Il Regno Unito consiglia di fissare regole per la temperatura massima di lavoro

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Poiché le ondate di calore sembrano intensificarsi a causa del cambiamento climatico, è stato consigliato al governo britannico di introdurre una temperatura massima nei luoghi di lavoro, in modo da proteggere i lavoratori durante i periodi di caldo estremo.

Il Comitato per i Cambiamenti Climatici ha inoltre consigliato al governo di considerare tecnologie di raffreddamento come il condizionamento dell'aria nelle scuole e negli ospedali come massima priorità. Il CCC ritiene che le ondate di caldo crescenti minaccino lo stile di vita britannico e che gli effetti del cambiamento climatico probabilmente peggioreranno solo negli anni a venire.

Il governo britannico ha accolto le raccomandazioni. La Baronessa Brown, presidente del Comitato per l'Adattamento del CCC, ha detto alla BBC di non credere che il governo abbia fatto abbastanza per affrontare gli effetti del cambiamento climatico.

"Dobbiamo riconoscere che ci sono aspetti del nostro stile di vita britannico che ora sono davvero minacciati dal clima. Non è scienza missilistica - sappiamo cosa fare [... Ma] non abbiamo ancora visto un governo disposto a dare priorità all'adattamento al cambiamento climatico [... e] proteggere le persone e i luoghi che amiamo," ha detto.

Il CCC ha anche avvertito che la Gran Bretagna che vediamo oggi non è fatta per il clima che vediamo oggi. C'è la convinzione diffusa tra molti residenti e visitatori del Regno Unito che il riscaldamento nel Regno Unito sia peggiore rispetto ad altri paesi, principalmente a causa di come gli edifici nel paese sono progettati per trattenere il calore e di come manchino molte tecnologie di raffreddamento nei nostri edifici.