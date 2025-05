Il Regno Unito è autorizzato a firmare un accordo strategico per le Isole Chagos con Mauritius Il tribunale di Londra revoca l'ingiunzione dell'ultimo minuto, aprendo la strada all'accordo di sovranità e all'affitto di una base militare.

HQ Le ultime notizie sul Regno Unito . L'Alta Corte del Regno Unito ha revocato giovedì un'ingiunzione temporanea che bloccava un trattato fondamentale con Mauritius sulle Isole Chagos, consentendo alla Gran Bretagna di andare avanti con un accordo di sovranità multimiliardario. L'accordo garantisce l'accesso a lungo termine alla base militare Diego Garcia con un contratto di locazione di 99 anni, nonostante le preoccupazioni degli sfollati chagossiani che non sono stati consultati. Il governo ha sottolineato l'importanza dell'accordo per la sicurezza e le relazioni nazionali. Il Regno Unito è autorizzato a firmare un accordo strategico per le Isole Chagos con Mauritius // Shutterstock