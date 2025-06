Il Regno Unito emette un avvertimento per i viaggi in Israele dopo gli attacchi israeliani contro l'Iran I timori di escalation spingono ad aggiornare le linee guida per i cittadini britannici.

HQ Le ultime notizie su Israele e Iran . "La situazione potrebbe degenerare rapidamente e potrebbe comportare rischi significativi, tra cui il lancio di missili". Venerdì, il Regno Unito ha aggiornato la sua guida di viaggio in Israele con questo annuncio, che potete leggere per intero qui.

L'aggiornamento segue i recenti sviluppi militari nella regione, con i funzionari che evidenziano il potenziale di attacchi missilistici e una più ampia instabilità. Allerte simili sono state estese ad altri paesi del Medio Oriente. Come sempre, restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti. Aeroporto di Luton, Regno Unito, 13 ottobre '24. El Al Israel Airlines Boeing 737 900 ER reg. 4X EHC si trova sulla pista prima della partenza per l'aeroporto Ben Gurion di Israele. Questo aereo volò per la prima volta il 1-7-14. Shalom // Shutterstock