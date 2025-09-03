Il Regno Unito guarda agli accordi con Danimarca e Svezia

HQ

Le ultime notizie su Danimarca e Svezia . Ora sappiamo che il Regno Unito sta portando avanti i colloqui per fornire nuove navi da guerra a Danimarca e Svezia, una mossa destinata a rilanciare il settore della costruzione navale della nazione e l'industria della difesa in generale, secondo il Financial Times.

I negoziati seguono il più grande accordo di esportazione navale mai stipulato dalla Gran Bretagna con la Norvegia (per saperne di più sull'accordo tra Regno Unito e Norvegia clicca qui) e riflettono la crescente collaborazione con gli alleati del Nord Europa in risposta all'attività russa nell'Artico e nell'Atlantico settentrionale.

Secondo il Financial Times, le autorità danesi sono vicine a finalizzare un ordine iniziale, mentre la Svezia continua a valutare diverse offerte. Il gruppo di difesa britannico Babcock International è al centro di queste discussioni, con l'obiettivo di produrre fregate moderne nelle sue strutture scozzesi.