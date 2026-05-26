Il Regno Unito ha appena vissuto la sua giornata di maggio più calda mai registrata

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La popolazione nel Regno Unito ha appena affrontato un lunedì festivo piuttosto intenso, poiché il paese ha vissuto una forte ondata di caldo, con il 25 maggio che ha portato temperature torride, abbastanza alte da stabilire nuovi record sia per maggio che per la primavera complessiva.

Secondo il Met Office, Kew Gardens a East London ha registrato una temperatura di 34,8°C durante il 25 maggio, che rappresenta il giorno di maggio più caldo mai registrato, e anche la temperatura primaverile più calda mai registrata nel paese.

Per riferimento, il record fu anche ben battuto, poiché il precedente picco fu stabilito sia nel 1922 che nel 1944, quando furono misurate temperature di 32,8°C, il che significa che questo nuovo record è 2°C più caldo.

A aggiungere, anche diverse altre località hanno registrato temperature intense, tra cui Heathrow (34,4°C), Middlesex (34,0°C), Reading (33,2°C), Norfolk (32,9°C), Warwickshire (33,2°C) e altre.

Il Galles stabilì persino il proprio record di maggio di 32,2°C all'aeroporto Hawarden di Clywyd, superando il precedente record di 30,6°C a Newport del 1944.

Questo è considerato un record provvisorio di temperatura, poiché oggi, 26 maggio, si prevede anche una giornata rovente in tutto il Regno Unito, suggerendo che i record potrebbero essere nuovamente battuti, ma anche perché i dati devono essere verificati prima di essere incisi nei libri di storia.