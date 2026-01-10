La circoncisione potrebbe essere classificata come abuso sui minori secondo una nuova bozza di linee guida del CPS

HQ

La circoncisione è stata elencata come possibile forma di abuso sui minori nelle linee guida preliminari preparate per i procuratori in Inghilterra e Galles, suscitando preoccupazioni tra i gruppi religiosi e rinnovando il dibattito sulla regolamentazione e sulla sicurezza dei minori.

La bozza del Crown Prosecution Service (CPS) (tramite The Guardian) colloca la circoncisione maschile accanto ad altre "pratiche dannose" come i test di verginità e gli abusi legati al matrimonio forzato, affermando che, pur non essendo illegale di per sé, può costituire un reato penale se compiuta in circostanze dannose o inappropriate.

Servizio di Procura della Corona // Shutterstock

Le linee guida seguono gli avvertimenti dei coroner e dei tribunali dopo diversi decessi e gravi lesioni legate a circoncisioni effettuate al di fuori dei contesti medici regolamentati. Dal 2001, sono stati registrati almeno sette decessi di ragazzi sotto i 18 anni in cui la circoncisione è stata un fattore contributivo.

Organizzazioni ebraiche e musulmane hanno criticato la formulazione, affermando che rischia di stigmatizzare le pratiche religiose legittime. Hanno sottolineato che la circoncisione è centrale nell'identità religiosa e hanno invece chiesto maggiori tutele, accreditamenti e supervisione per prevenire procedure insicure.

Il CPS ha dichiarato che il documento è ancora in bozza ed è soggetto a consultazione prima che vengano emesse linee guida finali.