Il Regno Unito impegna 205 milioni di dollari per finanziare armi statunitensi per l'Ucraina

HQ

Il Regno Unito ha promesso £150 milioni (205 milioni di dollari) per aiutare a fornire all'Ucraina armi prodotte negli Stati Uniti nell'ambito dell'iniziativa Prioritised Ukraine Requirements List (PURL), ha dichiarato mercoledì il Segretario alla Difesa John Healey. Il programma è stato istituito la scorsa estate per mantenere il flusso di equipaggiamento militare americano verso Kiev in un periodo in cui i nuovi pacchetti di assistenza statunitensi erano bloccati.

Il programma consente ai paesi alleati di finanziare l'acquisto di sistemi di difesa aerea statunitensi e di altre attrezzature militari critiche per l'Ucraina. Healey ha detto che i finanziamenti supporterebbero l'urgente necessità dell'Ucraina di capacità di difesa aerea in risposta ai continui attacchi russi.

Secondo l'ambasciatore statunitense presso la NATO, gli alleati hanno già impegnato oltre 4,5 miliardi di dollari tramite il meccanismo PURL. Il contributo britannico contribuisce agli sforzi occidentali più ampi per sostenere la capacità militare dell'Ucraina mentre il conflitto con la Russia continua...