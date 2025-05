Il Regno Unito interrompe i colloqui commerciali con Israele per una nuova offensiva a Gaza Londra congela i negoziati e intensifica le sanzioni in risposta alle crescenti preoccupazioni umanitarie a Gaza.

HQ Le ultime notizie su Israele e Palestina . Ora sappiamo che il Regno Unito ha appena sospeso i negoziati di libero scambio con Israele e ha convocato l'ambasciatore israeliano in seguito all'espansione delle operazioni militari israeliane a Gaza.

Almeno 50 persone sono state uccise negli attacchi israeliani su Gaza questo martedì.

I funzionari britannici hanno anche imposto nuove sanzioni contro i coloni della Cisgiordania legati alla violenza contro i palestinesi. La mossa sottolinea la crescente pressione diplomatica mentre le preoccupazioni per i blocchi degli aiuti e le vittime civili continuano ad aumentare. I palestinesi lottano per ottenere acqua potabile a causa della crisi idrica e dei tagli idrici nella Striscia di Gaza durante la guerra e il blocco imposto, a Khan Yunis, nel sud della Striscia di Gaza, l'8 maggio 2025 // Shutterstock