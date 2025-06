Il Regno Unito lancia un nuovo Games Fund per aiutare a sostenere lo sviluppo di giochi in Gran Bretagna

HQ

Il Regno Unito ha annunciato una nuova grande iniezione di denaro che intende servire come un modo per potenziare e far crescere i settori dell'intrattenimento del paese. In particolare, 380 milioni di sterline sono stati accantonati per aiutare a sostenere film, TV, musica, videogiochi, tecnologia e altro ancora, in tutto il paese.

La maggior parte di questo fondo è destinata al settore cinematografico, che negli ultimi tempi è esploso con molte importanti società di produzione che girano i loro progetti in tutto il Regno Unito. In totale, sono stati accantonati 75 milioni di sterline per questo, con 30 milioni di sterline risparmiati per il settore musicale, 25 milioni di sterline per la ricerca sulle nuove tecnologie di intrattenimento come gli avatar AI ABBA che sono diventati popolari, e poi altri 30 milioni di sterline per "start-up di videogiochi" come parte del suo Games Fund.

Sebbene sia uno sforzo ammirevole, i videogiochi ora tendono ad essere così costosi che devi chiederti fino a che punto andranno 30 milioni di sterline nel grande schema delle cose.

Questa iniezione di denaro non è solo per la capitale, anche se la maggior parte di essa viene risparmiata per Londra e l'area limitrofa, dato che 150 milioni di sterline saranno divisi tra "il nord" composto da Manchester, Liverpool, West Midlands, West Yorkshire, North East e West England.

Come per LBC, il Department for Culture, Media, and Sport ha detto: "Il piano delinea una visione audace per quasi raddoppiare gli investimenti delle imprese nel settore entro il 2035 - da 17 miliardi di sterline a 31 miliardi di sterline - consolidando la posizione del Regno Unito come superpotenza creativa globale".

"Il pacchetto da 380 milioni di sterline fa parte di un piano più ampio per fornire investimenti mirati per creare migliaia di nuovi posti di lavoro e opportunità, in sottosettori come cinema e TV, musica, arti visive e dello spettacolo, videogiochi e pubblicità, generando al contempo crescita economica in sei regioni al di fuori di Londra nei prossimi tre anni".