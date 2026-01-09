Il Regno Unito potrebbe vietare X a causa del fiasco dell'immagine generativa di Grok

HQ

Non è un segreto che molti siano insoddisfatti di come Grok sia stato implementato su X, poiché è stato scoperto che all'IA può essere chiesto di completare ogni tipo di azione, spesso senza il consenso di qualcuno. L'ultima tendenza ha visto immagini normali rese a sfondo sessuale mettendo persone vestite in biancheria intima senza il loro consenso, e la situazione è diventata persino così grave in alcune situazioni in cui immagini sessualizzate di bambini si trovano nei media dell'IA.

La lista delle persone insoddisfatte di Grok in questo momento è piuttosto lunga, incluso il regolatore britannico delle comunicazioni Ofcom, che recentemente ha lanciato piani per indagare su X e Grok per determinare se violi o violi le leggi nel paese.

Ora, anche il Primo Ministro Keir Starmer ha parlato di questa questione e ha manifestato il suo sostegno a Ofcom e come, se fosse necessario per necessità, X potrebbe essere vietato nel Regno Unito. Secondo Greatest Hits Radio (grazie, The Independent), Starmer ha dichiarato quanto segue:

"È illegale. Non lo tollereremo. Ho chiesto che tutte le opzioni siano sul tavolo. È disgustoso. X deve rimettersi in sesto e mettere questo materiale sotto controllo.

"Agiremo su questo perché semplicemente non è tollerabile."

Per quanto riguarda se queste azioni possano includere un divieto a livello nazionale, Starmer ha osservato di aver dato Ofcom il "pieno sostegno" del governo per "agire".

Al momento, la generazione di immagini su Grok è limitata agli account che pagano un abbonamento a X, il che significa che sulla piattaforma ci sono meno media generati in modo grossolan. Tuttavia, non è necessario passare molto tempo sulla piattaforma per scoprire che l'IA viene usata in modi discutibili...

