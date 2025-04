Il Regno Unito reprime le importazioni di carne e prodotti lattiero-caseari nell'UE

HQ

Le ultime notizie sul Regno Unito e l'Unione Europea . Un cambiamento silenzioso ma significativo ha avuto luogo per i vacanzieri del Regno Unito: non possono più riportare carne o prodotti lattiero-caseari dai paesi dell'UE e del SEE per uso personale.

Dalle forme di formaggio alle fette di chorizo, questi prodotti da valigia, un tempo comuni, sono ora vietati al confine. Il governo del Regno Unito ha inquadrato questo come un aggiornamento necessario delle regole di importazione post-Brexit, avvertendo i viaggiatori in vista di periodi di viaggio popolari come la Pasqua.

Mentre alcuni dei nostri prodotti preferiti come pane, cioccolata e pasta rimangono inalterati, il cambiamento ha suscitato confusione tra alcuni passeggeri, soprattutto quelli abituati a tornare a casa con prelibatezze culinarie. Puoi saperne di più nel post qui sotto.