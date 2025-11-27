Il Regno Unito riceve il primo assistente di polizia virtuale alimentato dall'IA

HQ

Si potrebbe pensare che l'IA fatiche a prendere i posti di poliziotti, almeno nella sua forma attuale, dove ha una presenza fisica molto limitata e non può effettivamente arrestare i criminali per strada. Tuttavia, ciò non impedisce al Regno Unito di introdurre questa tecnologia nel settore delle forze dell'ordine, poiché un assistente virtuale alimentato dall'IA è stato lanciato in due forze di polizia come parte di un periodo di prova.

Secondo Sky News, il bot è conosciuto come Bobbi, in omaggio al termine gergale usato per descrivere gli agenti di polizia nel paese come Bobby's. Non è una tecnologia pensata per iniziare a incarcerare le persone a breve (come vediamo nel prossimo film di Chris Pratt Mercy), ma piuttosto pensata per interagire semplicemente come un essere umano e rispondere a domande frequenti in situazioni non di emergenza.

I luoghi in cui Bobbi viene testato includono Thames Valley Police e Hampshire and Isle of Wight Constabulary, e l'obiettivo del bot è "integrare moduli online, linee telefoniche e contatori d'ingresso... non sostituirli."

Si dice anche che se qualcuno preferisce parlare con una persona umana invece che con Bobbi, questa opzione è disponibile e porta automaticamente a essere indirizzati a un operatore reale.

Annuncio pubblicitario: