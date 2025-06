Il Regno Unito ritira temporaneamente il personale dell'ambasciata dall'Iran a causa delle crescenti tensioni Londra cita problemi di sicurezza mentre le operazioni si spostano su canali remoti

Il governo del Regno Unito ha deciso di ritirare temporaneamente il suo personale diplomatico dall'ambasciata britannica in Iran, sottolineando il deterioramento delle condizioni di sicurezza nella regione, ha detto il ministero degli Esteri in una dichiarazione.



"A causa dell'attuale situazione della sicurezza, abbiamo preso la misura precauzionale di ritirare temporaneamente il nostro personale britannico dall'Iran. La nostra ambasciata continua a operare a distanza", ha dichiarato il Regno Unito sulla pagina del suo sito web di consigli di viaggio per l'Iran. Mentre l'ambasciata rimane operativa con mezzi remoti, la mossa sottolinea le crescenti preoccupazioni per le recenti ostilità tra Israele e Iran. I funzionari britannici continuano a sostenere gli sforzi diplomatici, con colloqui di alto livello in corso a Ginevra. Ambasciata della Repubblica Islamica dell'Iran a Londra con bandiera nazionale. Londra, Regno Unito, 7 aprile 2024 // Shutterstock