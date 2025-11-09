Il Regno Unito si unisce a Francia e Germania nell'aiutare il Belgio a contrastare le incursioni dei droni

HQ

Abbiamo appena ricevuto la notizia che la Gran Bretagna ha schierato esperti e attrezzature per la difesa in Belgio dopo una settimana di attività dirompente dei droni che ha costretto gli aeroporti di Bruxelles, Charleroi e Liegi a sospendere i voli e ha sollevato preoccupazioni sulla sicurezza delle infrastrutture critiche.

Ciò fa seguito a schieramenti simili da parte di Francia e Germania. Il ministro della Difesa belga Theo Francken ha ringraziato Londra per il suo sostegno, affermando che le squadre aggiuntive rafforzeranno gli sforzi nazionali per proteggere lo spazio aereo intorno ad aeroporti, porti e siti militari.

Aumento dell'attività dei droni nello spazio aereo belga

Droni non identificati sono stati avvistati sopra gli aeroporti di Bruxelles, Charleroi e Liegi la scorsa settimana, bloccando o dirottando i voli, mentre altri UAV hanno sorvolato il porto di Anversa e diverse strutture militari.

I servizi di intelligence belgi ritengono che le incursioni facciano parte di un modello più ampio di interferenza ibrida, anche se il governo ha evitato di nominare direttamente la Russia. Francken ha detto solo che Mosca rimane "un sospetto plausibile".

Il ministro della Difesa tedesco Boris Pistorius ha suggerito che gli incidenti potrebbero essere collegati alle discussioni in corso dell'UE sull'utilizzo di beni russi congelati (molti conservati nell'Euroclear belga) per sostenere la difesa dell'Ucraina, mentre Mosca ha respinto tutte le accuse.

Il Centro nazionale per la sicurezza aerea del Belgio dovrebbe essere pienamente operativo entro il 1° gennaio 2026, ma le autorità hanno richiesto assistenza immediata ai partner poiché l'attività dei droni in tutta Europa continua a intensificarsi.