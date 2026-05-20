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Quando iniziò il conflitto in Ucraina, la Russia fu colpita da ogni tipo di sanzione per le sue azioni aggressive, anche in relazione al suo petrolio e carburante, dove alcune regioni decisero persino di vietare l'ingresso o l'uso del petrolio greggio russo all'interno dei suoi confini. Il Regno Unito è stato un esempio di paese che ha preso una posizione ferma, in particolare nell'ottobre 2025, quando ha vietato il petrolio greggio russo anche se raffinato in un paese terzo, ma è chiaro che la situazione in corso in Medio Oriente e le pressioni che ciò sta mettendo sul flusso globale di carburante hanno costretto il paese a prendere una decisione e, in ultima analisi, ad allentare le sanzioni contro la Russia.

Secondo Sky News, si dice che a partire da mercoledì 20 maggio le sanzioni in vigore saranno allentate per permettere di rientrare nel Regno Unito il petrolio greggio russo. La principale avvertenza è che il petrolio deve essere raffinato anche in altri paesi, lasciando solo il prodotto finale a raggiungere le coste britanniche.

Le sanzioni vengono revocate "a tempo indeterminato", anche se il segretario agli affari del Regno Unito intende rivedere regolarmente la decisione. Sembra suggerire che, sebbene il Regno Unito voglia sostenere l'Ucraina e continuare a imporre rigide restrizioni finanziarie alla Russia, la crisi del carburante e come questa potrebbe influenzare i viaggi aerei nel Regno Unito quest'estate abbiano portato il paese a prendere una strada diversa, che è il contrario rispetto al destino della sua pressione sulla Russia.