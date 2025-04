Il Regno Unito svela un'arma a microonde dal prezzo di un penny in grado di friggere sciami di droni a mezz'aria La nuova arma britannica a energia diretta offre una soluzione rivoluzionaria alla moderna guerra dei droni.

HQ Le ultime notizie sul Regno Unito . Nel Galles occidentale, il Regno Unito ha testato un'arma che potrebbe rimodellare il modo in cui vengono combattute le guerre moderne. RapidDestroyer, un sistema a microonde ad alta potenza sviluppato da un team guidato da Thales, non spara proiettili o missili. Invece, quest'arma a microonde emette frequenze radio che friggono l'elettronica dei droni a mezz'aria. Montato su un pianale e controllato da un solo operatore, ha neutralizzato oltre 100 droni durante le prove, a una frazione del costo per colpo. L'attrattiva è ovvia: dove i missili sono costosi e lenti a ricostituirsi, questo sistema promette una difesa rapida e scalabile. Ma come per ogni nuovo salto militare, rimangono domande sull'affidabilità nelle zone urbane, sui requisiti di alimentazione e sulla sua efficacia.