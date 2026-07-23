Il Regno Unito valutò di sospendere l'accordo commerciale con Israele, ma alla fine si impegnò a un accordo

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È stato rivelato che il Regno Unito aveva una volta valutato la sospensione del suo accordo commerciale con Israele a causa delle atrocità commesse in Palestina in Cisgiordania e Striscia di Gaza.

Secondo Sky News, una valutazione è stata lanciata nell'agosto 2025 come parte della risposta del Regno Unito al conflitto che devasta lo stato mediorientale, ma apparentemente questa sospensione è stata annullata a causa di "conseguenze imprevedibili e significativa perturbazione economica per le imprese britanniche", secondo il ministro del commercio dell'epoca, Chris Bryant.

L'obiettivo della valutazione era determinare come una sospensione dell'accordo commerciale esistente avrebbe influenzato lo stato economico e sociale del Regno Unito. Poiché l'accordo è stato firmato nel 2019, consente a Israele un trattamento fiscale preferenziale e può in gran parte entrare nel Regno Unito senza dazi.