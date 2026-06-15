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Il Regno Unito vieterà ai minori di 16 anni l'uso delle piattaforme social entro la primavera 2027

Il regolamento passerà prima di Natale, secondo il Primo Ministro Keir Starmer.

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È stato confermato che il Regno Unito vieterà presto ai minori di 16 anni l'accesso alle piattaforme social.

Quello che inizialmente si pensava fosse più un metodo di controllo, in cui i giovani sarebbero stati limitati a ciò che possono accedere e fare sulle piattaforme social, è stato poi aggiornato a un divieto totale, con il Primo Ministro Keir Starmer che ha annunciato la notizia in una conferenza stampa questa mattina, dove ha detto che era "chiaro che un divieto totale è la scelta giusta."

Secondo BBC News, il piano prevede che la normativa venga approvata prima di Natale 2026 in Parlamento e poi entri in vigore nella primavera del 2027, con i minori di 16 anni completamente bloccati dall'accesso alle piattaforme social media nel tentativo di garantire un piano senza compromessi riguardo alla sicurezza dei bambini.

I dettagli esatti relativi al divieto devono ancora essere condivideti, poiché ci sono molti elementi da chiarire, soprattutto riguardo a quali piattaforme saranno vietate e limitate. Ad esempio, mentre molti possono concordare sul fatto che la X (ex Twitter) di oggi non sia un posto per i bambini, YouTube viene spesso usato come strumento di apprendimento e WhatsApp è spesso la piattaforma scelta per la comunicazione, il che solleva la domanda se queste piattaforme saranno bloccate anche ai bambini.

Il Regno Unito vieterà ai minori di 16 anni l'uso delle piattaforme social entro la primavera 2027
Samuel Boivin / Shutterstock.com

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