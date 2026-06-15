Il Regno Unito vieterà ai minori di 16 anni l'uso delle piattaforme social entro la primavera 2027

HQ

È stato confermato che il Regno Unito vieterà presto ai minori di 16 anni l'accesso alle piattaforme social.

Quello che inizialmente si pensava fosse più un metodo di controllo, in cui i giovani sarebbero stati limitati a ciò che possono accedere e fare sulle piattaforme social, è stato poi aggiornato a un divieto totale, con il Primo Ministro Keir Starmer che ha annunciato la notizia in una conferenza stampa questa mattina, dove ha detto che era "chiaro che un divieto totale è la scelta giusta."

Secondo BBC News, il piano prevede che la normativa venga approvata prima di Natale 2026 in Parlamento e poi entri in vigore nella primavera del 2027, con i minori di 16 anni completamente bloccati dall'accesso alle piattaforme social media nel tentativo di garantire un piano senza compromessi riguardo alla sicurezza dei bambini.

I dettagli esatti relativi al divieto devono ancora essere condivideti, poiché ci sono molti elementi da chiarire, soprattutto riguardo a quali piattaforme saranno vietate e limitate. Ad esempio, mentre molti possono concordare sul fatto che la X (ex Twitter) di oggi non sia un posto per i bambini, YouTube viene spesso usato come strumento di apprendimento e WhatsApp è spesso la piattaforma scelta per la comunicazione, il che solleva la domanda se queste piattaforme saranno bloccate anche ai bambini.