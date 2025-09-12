Gamereactor

Il remake di Fatal Frame II riporta in vita Crimson Butterfly all'inizio del prossimo anno

Fan dell'horror, gioite: Koei Tecmo e Team Ninja stanno resuscitando uno dei classici più amati del genere.

Koei Tecmo e Team Ninja stanno rispolverando uno dei titoli più amati dei giochi horror, Fatal Frame II: Crimson Butterfly, con un remake completo previsto per l'uscita su PlayStation 5, Nintendo Switch 2, Xbox Series X/S e PC tramite Steam il prossimo anno.

Proprio come l'originale, la storia segue le sorelle gemelle Mio e Mayu Amakura mentre si imbattono in un misterioso villaggio che è inspiegabilmente scomparso da tutte le mappe moderne. Nella sua notte senza fine, affrontano spiriti vendicativi e un rituale agghiacciante che minaccia di consumarli entrambi. I giocatori vestono i panni di Mio, che deve cercare la sorella scomparsa armata solo dell'iconica Camera Obscura, un dispositivo soprannaturale in grado di catturare e sigillare i fantasmi.

Koei Tecmo e Team Ninja promettono importanti aggiornamenti su tutta la linea: grafica, audio, controlli e sistemi di gioco modernizzati. Le meccaniche della Camera Oscura sono state ampliate per aggiungere maggiore profondità sia al combattimento che all'esplorazione, mentre i controlli sono stati perfezionati per adattarsi agli standard odierni. Non è stata ancora rivelata una data di uscita esatta, ma puoi già vedere il primo teaser trailer.

