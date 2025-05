Il remake di Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo è in arrivo, in uscita entro la fine di marzo 2026

HQ

Dopo anni di ritardi e intoppi, sembra che Ubisoft abbia finalmente rimesso in carreggiata il Prince of Persia: The Sands of Time Remake. La versione rielaborata del classico gioco del 2003 dovrebbe essere rilasciata prima di aprile 2026.

Il gioco, originariamente sviluppato da Ubisoft Pune e Ubisoft Mumbai, ha affrontato critiche per il nuovo stile grafico, che è stato uno dei motivi per cui lo sviluppo è stato invece spostato a Ubisoft Montréal nel 2022. Secondo l'ultimo rapporto finanziario di Ubisoft, l'uscita del gioco è ora prevista prima della fine dell'anno fiscale 2025-2026, il che significa un lancio entro la fine di marzo del prossimo anno.

"La guidance per l'anno fiscale 2025-26 beneficerà di un forte back-catalog che si baserà in particolare su Assassin's Creed Shadows e l'uscita di Siege X, che dovrebbe far crescere fortemente le prenotazioni nette del franchise, le partnership regolari e la seguente line-up: Anno 117: Pax Romana, Prince of Persia: The Sands of Time Remake, Rainbow Six Mobile e The Division Resurgence. Altri titoli saranno annunciati in una fase successiva".

Tuttavia, non è ancora chiaro se il creatore dell'originale, Jordan Mechner, e il doppiatore Yuri Lowenthal siano ancora coinvolti nel progetto. Dovremmo conoscere presto maggiori informazioni, probabilmente in relazione a Summer Game Fest se tutto va bene.

Non vedi l'ora che arrivi il remake di Sands of Time ?