Il remake di Silent Hill annunciato da Konami e Bloober Team

HQ

I fan di Silent Hill hanno passato anni a chiedere a Konami nuovi giochi della serie e ora ce ne sono così tanti che è difficile rintracciarli tutti. Dopo Silent Hill 2 Remake uscito lo scorso anno con il plauso della critica, il prossimo settembre uscirà una new entry, Silent Hill f. E ora sappiamo che Bloober Team, sviluppatori di Silent Hill 2 Remake, farà lo stesso per il primissimo gioco.

L'annuncio è stato fatto da Konami durante il livestream Konami Press Start. Hanno mostrato solo un logo, a conferma che Bloober Team sta realizzando il gioco, ora in fase di sviluppo. Non c'è ancora una data di uscita, ma dobbiamo essere pazienti, dato che lo sviluppo deve essere iniziato di recente, dopo l'uscita di Silent Hill 2.

Nonostante i timori che il Bloober Team non fosse, per usare un eufemismo, abbastanza buono per un franchise come questo, il gioco ha ottenuto ottime recensioni ed è diventato il capitolo venduto più velocemente della serie, facendo di fatto ciò che Konami voleva: un momento "Resident Evil 2 Remake" per il franchise. Rimarremo sintonizzati per ulteriori notizie, ma prima di ciò, Silent Hill f, un titolo nuovo di zecca, verrà lanciato a settembre su PS5, Xbox Series X/S e PC.