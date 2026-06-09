Il remake di The Legend of Zelda: Ocarina of Time è stato svelato per Nintendo Switch 2, senza data esatta né nuovo nome

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"C'era un ragazzo in particolare che non aveva una fata"

Il nuovo The Legend of Zelda: Ocarina of Time per Nintendo Switch 2 includerà doppiaggio e una grafica apparentemente realistica. E questo è praticamente quello che possiamo dirvi perché il remake ha avuto solo pochi secondi di teaser. La storia dei Kokiri e del Grande Albero Deku raccontata su alcune illustrazioni in tessuto, il risveglio di Link nella sua casa all'inizio del gioco, la Triforza del Coraggio già scintillante sulla sua mano (cosa che non sarebbe successa così nel gioco originale).

Senza alcun sottotitolo o aggiunta "Remake" al nome, The Legend of Zelda: Ocarina of Time uscirà quest'anno su Nintendo Switch 2 come già trapelato in precedenza e si prevede che sarà il grande titolo di Nintendo per Natale, ma non abbiamo avuto una data ufficiale fissa.