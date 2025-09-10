Il remake live-action di My Hero Academia va avanti con Wonder Woman, sceneggiatore di Argylle

Il remake live-action di My Hero Academia di Netflix sta facendo i suoi prossimi passi, poiché ora ha firmato un contratto con uno sceneggiatore per il film in uscita. Jason Fuchs, noto per il suo tempo a scrivere Wonder Woman e Argylle, è stato coinvolto nello sviluppo dell'adattamento live-action di My Hero Academia.

Secondo The Hollywood Reporter, Fuchs si unisce a Shinsuke Sato, che dirigerà il progetto ed è noto per i suoi lavori su altri adattamenti manga tra cui Bleach e Kingdom. Il film è in lavorazione da diversi anni ormai, con sviluppi costanti che stanno lentamente arrivando.

L'impresa più recente di Fuchs è IT: Welcome to Derry, una serie di cui è co-creatore e co-showrunner. Fuchs è anche un attore ed è apparso in La La Land, The Good Wife, The Passage e altri.

My Hero Academia è una delle serie anime e manga più popolari di tutti i tempi. Caratterizzato da un mondo pieno di individui con superpoteri, segue un ragazzo nato senza poteri mentre cerca di diventare l'eroe n. 1.